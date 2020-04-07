МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем уверенно растет по основным индексам на оптимизме глобальных инвесторов, корпоративных историях и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

На старте торгов долларовый индекс РТС взлетел выше 1100 пунктов впервые с 11 марта, рублевый индекс Мосбиржи направился в сторону 2700 пунктов.

Индекс Мосбиржи к 14.44 мск рос на 1,62%, до 264,97 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1109,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки — до 75,68 рубля, курс евро растет на 21 копейку – до 82,26 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,94% — до 33,69 доллара за баррель.

Европейские площадки растут на 1,35-4,06%, фьючерсы на американские биржевые индексы – на 2,95-3,58%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Акции "Мечела" всегда были очень волатильными бумагами, в них инвестируют в расчете на короткую динамику, нежели на долгий срок", — прокомментировал сегодняшний рост бумаг компании глава департамента аналитики BCS GM Кирилл Чуйко.

К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" растут на 6,87%, обыкновенные акции – на 7,17%.

В ходе торгов взлетали малоликвидные акции "Кузбасской топливной компании" — на 30,1%, до 195,6 рубля на высоких для компании объемах торгов. К текущему моменту акции компании поднимаются на 5,19%, а объем торгов превысил 6,5 миллиона рублей.

"Что касается "Кузбасской топливной компании", то ее бумаги традиционно "стреляют" на десятки процентов в отдельные дни. Как правило, это связано с покупкой или продажей относительно крупного пакета акций на тонком рынке. Сегодня объем торгов составил почти 34 тысяч штук, притом что обычно за день реализуется по 2-5 сотен штук КТК", — прокомментировал Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс".

"Точную причину скупки акций (в данном случае) мы, вероятно, узнаем лишь спустя несколько дней или недель. Ключевые акционеры могут иметь свои цели. Например, наращивать долю перед важной сделкой", — добавил он.

"Из ликвидных акций больше всего растет Сбербанк, что, по всей видимости, связано с укреплением рубля и высоким инвестиционным качеством эмитента", — считает Сергей Суверов из "БКС Премьер".

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка растут на 3,63%, обыкновенные акции – на 4,55%.

Кроме того, динамику бумаг Сбербанка поддерживает опубликованная с утра отчетность по РСБУ за первый квартал текущего года.

Акции АФК "Система" подскакивали почти на 6% после отчета по МСФО, к текущему моменту акции растут на 4,4%.

Также в лидерах роста – акции ОВК (6,23%), "Аэрофлота" (5,8%), ТМК (4,36%), ТГК-1 (4,19%), акции ВТБ (4,19%) и обыкновенные акции "Башнефти".

Депозитарные расписки X5 Retail Group подскакивали на 3,7% — до 2432 рублей на корпоративных новостях от главы компании. Однако позже бумаги компании перешли в минус и к текущему моменту опускаются на 1,83%.

"Бумаги X5 росли после интервью гендиректора компании СМИ, акцент был на сильных показателях первого квартала, однако затем фокус сместился на вероятное сокращение количества открываемых новых магазинов и удар по потребительскому спросу из-за роста безработицы и падения доходов, что ритейлеры ощутят уже во втором квартале и в целом по году", — отмечает Суверов.

В лидерах снижения – также депозитарные расписки ГК "Эталон" (-1,87%), акции ГК "ПИК" (-0,97%), ММК (-0,28%).

ПРОГНОЗЫ

Отметка 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, скорее всего, будет сегодня взята, полагает Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс".

"Российский рынок заряжен позитивом, но пока идет с отставанием от других площадок. Если не помешают резкие движения в нефти, то можем закончить день вблизи 2720 пунктов, на которых мы не были с 6 марта", — добавляет он.

"Решающее значение для динамики фондового рынка РФ в ближайшие дни будут иметь итоги консультаций ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если решение об уменьшении производства на 10 миллионов баррелей в сутки будет принято, что весьма вероятно, индекс Мосбиржи может дополнительно вырасти на 3-5%, если же сделка сорвется, мы можем увидеть падение на 5-7%", — говорит Суверов из "БКС Премьер".