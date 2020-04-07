МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник продолжают подниматься вторую торговую сессию подряд, оптимизм на рынках связан с ожиданиями по поводу замедления распространения коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.01 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,65%, до 23508,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,52%, до 8112,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,91%, до 2741,18 пункта. В понедельник биржи выросли в среднем на 7%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Рынки отмечают, что в ряде стран зафиксированы признаки замедления распространения коронавируса, это поддерживает спрос на более рисковые активы.

"Это больше похоже на ралли медвежьего рынка. Думаю, есть ещё много препятствий, которые могут побудить рынок повторно протестировать минимумы", — приводит агентство Рейтер мнение старшего портфельного менеджера Boston Private Wealth Ненси Перез (Nancy Perez).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. В США зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса, число случаев заражения здесь превышает 360 тысяч.