МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс российской валюты укрепился более чем на 8% к своему мартовскому минимуму, когда доллар подскакивал до 81,97 рубля, а евро – до 89,6 рубля. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, не пора ли покупать валюту перед заседанием ОПЕК+ и на будущее, когда весь мир победит коронавирус и откроются границы.

Резкое падение курса рубля началось после череды обвалов нефтяных котировок, когда страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. С закрытия торгов 5 марта по 19 марта, когда американская и европейская валюты обновили свои многолетние пики, рубль упал к доллару более чем на 17%, к евро – на порядка 15%. К текущему моменту курс доллара стабилизировался под отметкой в 76 рублей, евро — в районе 82,4 рубля. Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 9 апреля.

Большинство экспертов считают покупку валюты в период волатильности рискованной, однако, если такая необходимость есть, советуют не тянуть с решением, так как предстоящие события могут не принести ожидаемого положительного результата.

КРАЙНЕ РИСКОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ

"Покупать валюту по текущему курсу – решение, которое не выглядит разумным. Основной драйвер для движения курса рубля сейчас – уход от риска инвесторов на фоне пандемии коронавируса. Снижение цен на нефть – это также результат снижения спроса из-за мирового карантина и заморозки деловой активности, развала сделки ОПЕК+ — это лишь закономерное следствие падения спроса", — говорит ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

С ней согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его мнению, покупать валюту сейчас — занятие крайне рискованное из-за сохранения повышенной волатильности на всех финансовых рынках.

"Заработать вряд ли удастся, использовать валюту для других целей (путешествия и т. п.) пока тоже не получится. Если общая ситуация в мире с вирусом начнет улучшаться и появится отдаленная перспектива возобновления туристических поездок, то рубль продолжит укрепление и приобрести валюту можно будет еще выгоднее", — поясняет свою точку зрения он.

Самая проигрышная стратегия — это бежать в обменник покупать валюту, когда она сильно выросла, отмечает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин. "Технически после сильных взлетов всегда следует коррекционное движение вниз — это аксиома. Это отлично видно на примере 2014 года, когда люди сначала в панике покупали доллар по 80 рублей, а потом в той же панике продавали по 65 рублей", — напоминает эксперт.

"Самое лучшее время для покупки валюты, когда вы с экрана телевизора слышите заявления высокопоставленных министров, похожие на "страна является тихой гаванью" или "сбережения лучше хранить в рублях". На моей памяти это лучший опережающий индикатор, свидетельствующий о скорой девальвации рубля, который еще ни разу не подводил", — резюмирует Веревкин.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин уверен, что попытки угадать с покупкой валюты в привязке к определенным новостным поводам, событиям, датам чреваты потерями.

С другой стороны, если вам необходимо, например, приобрести товар в валюте в ближайшее время, то тянуть с покупкой во многом не имеет смысла, считает эксперт. "Во-первых, есть немалая вероятность того, что предстоящие консультации ОПЕК+ могут не принести тех результатов, на спекулятивном ожидании которых в последнее время укреплялись цены на нефть, а вслед за ними и рубль", — обращает внимание он.

Если говорить о покупке долларов и евро с целью распределения валютных рисков, то для человека, который получает доход и расходует преимущественно в рублях, оптимальной долей сбережений, выраженных в иностранной валюте, может быть 40-50%, напоминает эксперт.

А начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что в текущих условиях покупка валюты может быть выгодной.

"Рисков ослабления рубля сейчас значительно больше. Несмотря на принятый властями пакет мер поддержки, у развитых экономик значительно больше ресурсов и возможностей противостоять пандемии, что будет учитываться и в обменных курсах", — поясняет свою точку зрения он.

ПРОГНОЗЫ ПО КУРСАМ

Желаннова из УК "Альфа-Капитал" считает, что к справедливым значениям курс рубля вернется, когда будет отменен режим "паузы" в экономике, и рынки начнут восстанавливаться.

"Коридоры для курсов валют сейчас широкие – 70-80 для доллара, 77-88 для евро, потому что на рынке очень высокая волатильность, и ни к концу недели, ни к майским праздникам она ниже не будет",- уверена она.

Бахтин из "БКС Премьер" ожидает, что при отсутствии новых негативных шоков на рынке, а также при сохранении надежд на балансировку нефтяного рынка за счет усилий экспортеров в перспективе конца апреля-начала мая курс рубля может формироваться в широком диапазоне 73,5-78 рублей за доллар и 79-83 рублей за евро. К концу 2020 года курс рубля, по его оценкам, может сформироваться на уровнях 69-72 рубля за доллар и 74-77 рублей за евро.

"Заметим, что в случае срыва новой нефтяной сделки и снижения нефтяных цен Brent в диапазон 18-23 долларов за баррель рубль может вернуться к уровням 77-79 рублей за доллар и 84-86 рублей за евро в течение апреля", — добавляет он.

Если ОПЕК+ примут сокращение в рамках рыночных ожиданий курс доллара к рублю может сместиться в диапазон 72-75 рублей, курс евро – к 78,5-82 рублям, в противном случае рубль рискует временно выйти выше 80 рублей к доллару и затем стабилизироваться немного ниже этой отметки – 77-80 рублей за доллар, а евро в районе 84-87 рублей.

"Сейчас можно с уверенностью сказать одно, доллар по 60 рублей останется в нашей памяти как теплое воспоминание о былых временах. Маловероятно, что предстоящие заседание ОПЕК+ закончится каким-либо соглашением, да и в целом сейчас на рынке нефти непростая ситуация, мировая экономика на паузе, потребление нефти на минимуме, навес предложения огромен, все нефтехранилища переполнены", — говорит Евстифеев.