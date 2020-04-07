МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник всё больше снижается к другим основным мировым валютам на склонности инвесторов к риску, иена уже дороже 109 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс евро растёт до 1,0892 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0791 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 108,99 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,63%, до 100,05 пункта.

На мировых рынках наблюдается увеличение спроса на потенциально более доходные активы, так, фондовые биржи Азии выросли на величину до 3% по основным индексам, Европы — поднимаются сейчас на 2-3%, рынки США растут в пределах 2%.

Позитивные настроения на рынках связаны с данными о некотором замедлении распространения коронавируса в ряде стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.