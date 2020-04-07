МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь акции "Лукойла" и "Газпром нефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 0,6%, до 4,53 доллара, "Новатэка" — на 2,79%, до 136,5 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,56%, до 66,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,75%, до 4,98 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,22%, до 22 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,44%, до 26,03 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 0,43%, до 11,66 доллара, НЛМК — на 2,12%, до 17,34 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 4,2%, достигнув 0,92 доллара, Сбербанка — подорожали на 5,2%, до 10,46 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,64%, до 12,5 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,11%, до 3,64 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1,34%, до 9,48 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,33%, до 1,98 доллара.