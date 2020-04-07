МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос четвертый день подряд по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.

Улучшение конъюнктуры западных фондовых площадок поддержало аппетит к риску, однако сползание цены нефти вечером компенсировало часть роста стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,46%, до 2634,74 пункта, индекс РТС — на 1,51%, до 1099,76 пункта. Ранее во вторник основные индексы поднимались до очередных локальных максимумов: 2688,67 пункта (с 6 марта) и до 1122,88 пункта (11 марта). Таким образом, рублевый индикатор компенсировал провал, произошедший на фоне снижения цены нефти из-за кризиса альянса ОПЕК+. Долларовый индикатор показал худший результат из-за падения рубля к доллару и пока не вернулся на докризисные уровни.

РЫНОК СОХРАНЯЕТ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Российский фондовый рынок во вторник продолжил расти — четвертый день подряд.

Рынок нефти в течение дня в основном повышался на ожиданиях нефтяных решений ОПЕК+ и G20. Однако во второй половине дня нефть сползала в минус, а вечером не менялась около 33,05 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые индексы вечером росли на 1,9-3%, что стало основным фактором поддержки российских акций.

Оптимизм и усиление спроса на более рисковые активы связаны со статистикой, которая указывает на некоторое замедление распространения коронавируса в Европе.

В лидерах роста на российском рынке во вторник оказались акции "Аэрофлота" (+4,3%), "Мечела" (+3,5% обыкновенные и +3,8% префы), Сбербанка (+3,6%), "Яндекса" (+3,3%), "Алросы" (+3,6%). Снизились в цене акции "Татнефти" (-4,2%), "Россетей" (-3,8%), ММК (-2,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Общерыночные настроения улучшаются благодаря регистрируемому снижению темпов распространения коронавируса и снижению летальности от данного заболевания в европейских странах, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Также российский рынок получает поддержку со стороны цен на нефть, которые держатся в районе 33 долларов. Завтра ключевыми для участников торгов останутся проблемы нефтяного рынка и распространения пандемии COVID-19. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра может сформироваться в диапазоне 2580-2660 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились в район 2700 и 1125 пунктов соответственно, но к концу сессии растеряли существенную часть отвоеванных позиций, отметила Елена Кожухова, из ИК "Велес Капитал".

"Игроки на повышение проявляют осторожность. Кроме того, для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено важное среднесрочное сопротивление, что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов", — оценила положение она.