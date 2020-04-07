МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая повышение европейской валюты на форексе. Снижение рынка нефти компенсируется общим спросом на рисковые активы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.56 мск падал на 50 копеек, до 75,52 рубля, курс евро повышался на 29 копеек, до уровня 82,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ СПРОС НА РИСК

Российская валюта во вторник продолжила расти, обновляя максимумы с середины марта. Доллар опускался до 75,18 рубля, евро – до 81,40 рубля.

Однако вечером рубль укреплялся к доллару, но снижался к евро, который на форексе закрепляется выше уровня 1,09. Инвесторы отыгрывают рост объема промышленного производства Германии в феврале на 0,3% в месячном исчислении при прогнозах снижения показателя на 0,9%.

Поддержка рублю приходит от роста спроса на рисковые активы. В частности, американские фондовые индексы вечером росли на 0,2-1% на фоне надежд инвесторов на снижение темпов распространения коронавируса по планете.

Негативная динамика рынка нефти, теряющего вечером 3,5%, до 31,88 доллара за баррель сорта Brent сдерживала укрепление рубля. Давление на нефтяные котировки оказывают оценки управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о том, что запасы нефти в мире из-за карантинных мер правительств в связи с пандемией коронавируса и распада сделки ОПЕК+ растут быстрее, чем ожидалось ранее, и в среднем в 2020 году увеличатся на 3,9 миллиона баррелей в сутки — рекордный темп с 1998 года.

В итоге, доллар вечером снижался к рублю на 0,7%, евро прибавлял 0,3%. Рублевая цена нефти колебалась в районе 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рынки продолжают стабилизироваться на фоне умеренного замедления темпов распространения вируса, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Также нефти удается удерживаться на уровнях вблизи 30 долларов. Ожидаем, что в среду курс будет колебаться в диапазоне 75-76,3 рубля за доллар. Внимание рынков останется сосредоточено на новой сделке по сокращению нефтедобычи, по которой переговоры в формате ОПЕК+ могут начаться уже в этот четверг", — добавил он.

Основным фактором поддержки для российской валюты оставались котировки нефти, сохранявшие большую часть дня положительную динамику, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Сейчас трудно сказать, что больше воздействует на повышательную динамику рубля: объективные факторы, надежды инвесторов на лучшее или валютные интервенции Банка России, говорит Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам".

"Скорее всего, в той или иной степени присутствует каждый фактор. Вопрос лишь в том, насколько сейчас оправдано такое укрепление. Исходя из текущей макроэкономической ситуации, которая, на самом деле, пока не сулит ничего хорошего, рубль укрепился несколько сильнее, чем должен был бы. Так что не удивлюсь, если мы скоро увидим по крайней мере коррекцию к этому росту", — добавил он.