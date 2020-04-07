МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) "Тинькофф банка", Альфа-банка и еще 13 российских банков до негативного из-за влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в релизе агентства.

Fitch также ухудшило прогнозы по рейтингам Райффайзенбанка ("ВВВ"), Совкомбанка ("ВВ+"), МКБ ("ВВ"), банка "Санкт-Петербург" ("ВВ"), Челиндбанка ("ВВ"), Примсоцбанка ("ВВ"), банка "Левобережный" ("ВВ"), "ХКФ банка" ("ВВ-"), Экспобанка (ВВ-"), "Локо-Банка" ("ВВ-"), банка "Уралсиб" ("ВВ-") и "Кредит Европа Банка" ("ВВ-").

"Fitch изменило прогноз по рейтингам 15 российских банков, чьи долгосрочные рейтинги дефолта эмитента определяются их рейтингами жизнеспособности (VR), до негативного. Изменение прогноза отражает давление на финансовые профили банков в результате вспышки коронавируса и снижения цен на нефть", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Агентство отметило, что не понизило рейтинги и не поместило их в списки на пересмотр с возможностью понижения, потому что, по мнению Fitch, вышеперечисленные банки обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.

"Финансовые профили и следовательно рейтинги, вероятно, могут выдержать резкое кратковременное падение экономики во втором квартале 2020 года, если дальше последует стабилизация во втором полугодии 2020 года", — пишет Fitch.