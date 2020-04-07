ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи во вторник продемонстрировали слабую коррекцию — они падали на 0,15-0,3%, после роста накануне на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) потерял 0,15%, опустившись до 22645,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,33%, до 7887,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2658,85 пункта.

В понедельник фондовые биржи США закрылись бурным ростом. Американский президент Дональд Трамп накануне выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч.