МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Доллар дорожает в среду на очередной волне интереса к надежным активам на фоне дальнейшего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене рос на 0,22% — до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены. Курс евро снижался до 1,086 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,088 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 100,225 пункта.

Инвесторов продолжает беспокоить распространение коронавируса в мире. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в США вплотную приблизилось к отметке 400 тысяч, а в Европе крупнейшими очагами заболевания остаются Испания и Италия.

"Отказ от риска и покупки доллара идут рука об руку", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill). При этом эксперт ожидает сохранения волатильности на рынке, поскольку новости непредсказуемые, и "нельзя ожидать непрерывного потока исключительно хороших или исключительно плохих новостей".