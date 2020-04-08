События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 апреля
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,63 трлн йен
|2,38 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль)
|0,612 трлн йен
|3,169 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|1,5%
|-2% (факт)
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,77%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|210,1 тыс
|180 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|4%
|-4,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|13,834 млн барр
|9,271 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|3,521 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — СД (рекоменд. по див-дам 2019, дата закрытия реестра для див-дов)
|3,71 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2018
|RUB
|МРСК Центра — СД (вопросы поготовки ГОСА)
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (вопрос о приоритетных направлениях деятельности)
|RUB
|TCS Group — День стратегии /США, Нью-Йорк/
https://1prime.ru/Financial_market/20200408/831224478.html