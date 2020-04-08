МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,63 трлн йен 2,38 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль) 0,612 трлн йен 3,169 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 1,5% -2% (факт)
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,77%  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 210,1 тыс 180 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) 4% -4,5%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 13,834 млн барр 9,271 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 3,521 млн барр  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Банк Санкт-Петербург — СД (рекоменд. по див-дам 2019, дата закрытия реестра для див-дов) 3,71 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2018  
  RUB МРСК Центра — СД (вопросы поготовки ГОСА)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (вопрос о приоритетных направлениях деятельности)    
  RUB TCS Group — День стратегии /США, Нью-Йорк/    