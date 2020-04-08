МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,04% — до 4,48 доллара, "Новатэка" — на 0,04%, до 136,45 доллара, "Лукойла"- росла на 0,27%, до 67,14 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,58% — до 4,95 доллара, а "Газпром нефти" — дорожали на 2,27%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,36% — до 25,93 доллара, "Северстали" — на 0,34%, до 11,62 доллара, НЛМК — на 1,07%, до 17,16 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,92%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 10,32 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,72% — до 12,41 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,02% — до 3,64 доллара, стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 1,42% — до 9,35 доллара, цена расписок "Ленты" — опускалась на 0,1%, до 1,98 доллара.