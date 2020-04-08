МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 22,21 копейки — до 82,2341 рубля, курс доллара вырос на 29,49 коп — до 75,7499 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 26,21 копейки, составив 78,6678 рубля.

ЦБ РФ в течение нерабочих дней до конца апреля будет устанавливать официальные курсы иностранных валют в обычном режиме — ежедневно, за исключением суббот и воскресений.