МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Аукционы по размещению ОФЗ Минфин рассматривает скорее как тестирование спроса, нежели как реальную попытку привлечь деньги – пока власти в этом не нуждаются. Эксперты не ожидают большого интереса инвесторов к данным ОФЗ, за исключением бумаг с плавающим купоном и линкеров, и не исключают, что некоторые аукционы вовсе не состоятся.

Минфин России 8 апреля возобновит проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены 10 марта до стабилизации рыночной ситуации. Министерство предложит инвесторам на безлимитном аукционе ОФЗ нового выпуска с погашением в сентябре 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения.

Также министерство предложит ОФЗ с погашением в октябре 2023 года в объеме 20 млрд рублей и инфляционные ОФЗ с погашением в феврале 2028 года на 10,77 млрд рублей. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Один из них уже был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

График аукционов ОФЗ на текущий квартал опубликует позднее, исходя из результатов аукционов 8 апреля. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, речь идет скорее о тестировании рынка, нежели о желании получить реальные деньги – такой необходимости прямо сейчас у властей нет.

ПРИЧУДЫ СПРОСА

Размещение ОФЗ для Минфина в условиях, когда у страны большие золотовалютные резервы и когда во всем мире бушует пандемия — это во многом имиджевая история, позволяющая протестировать доверие к нашим долговым инструментам и создать еще больший запас ликвидности на непредвиденный случай, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Минфин будет изучать спрос, это очевидно, потому что предлагаются очень разные виды бумаг: там есть и с фиксированным купоном, есть и линкеры, и флоутеры. Рынок не знает, чего точно ждать по ключевой ставке в ближайшее время, поэтому участвовать в таком размещении очень рискованно, а Минфину из-за этого придется давать премию к предыдущим выпускам в 0.05 процентного пункта или даже больше", — прогнозирует он.

Минфин в данной ситуации просто изучает спрос, предлагая разные виды бумаг с разными сроками погашения, согласен начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Интерес к ОФЗ сейчас снизился. Укрепление рубля, на мой взгляд, не станет драйвером спроса. Покупка ОФЗ с фиксированным купоном — это чисто спекулятивная стратегия, в расчете на то, что ЦБ снизит ставку, но пока никаких намеков на это нет", — говорит он.

Большого спроса на предложенные бумаги эксперты не ожидают, указывая на то, что на рынке сейчас преобладают консервативные настроения. Ставки денежного рынка в районе 5,75, что говорит о том, что игроки не ожидают изменения ключевой ставки, напомнил Ващенко.

​"Аукционы могут и не состояться с высокой вероятностью. Хотя, если есть интерес отдельных крупных игроков, то хотя бы часть состоится. Наибольший интерес, на мой взгляд, будет к CPI-linked (инфляционные – ред.) ОФЗ", — рассуждает он.

По мнению Антонова, предложенный объем составит примерно 150 — 200 млрд рублей, хорошо, если удастся разместить 60-80% от предложенного.

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

До пандемии коронавируса, ударившей по всей мировой экономике, размещения ОФЗ Минфина были весьма успешными. По итогам семи аукционных дней 2020 года министерство разместило гособлигации на общую сумму 501,3 млрд рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале был установлен на уровне 600 млрд рублей. Если бы аукционы не остановили, это было бы вполне реально. Всего Минфин планирует привлечь в 2020-2022 годах на внутреннем рынке от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год.

Эксперты не сомневаются, что при необходимости эти планы вполне возможно реализовать. Бумаги разместить можно на любом рынке, вопрос доходности. При этом Минфин и ЦБ в определенном смысле действуют в связке. Минфин не может давать доходность выше ставок денежного рынка, т.к. это прямое поощрение спекулянтов к строительству финансовых пирамид. Подобное было во второй половине 90-х годов и закончилось печально, напомнил Ващенко.

"Но у Минфина нет сейчас задачи размещать облигации любой ценой. Также пока нет угрозы галопирования инфляции, но существует вероятность ее роста, Минфин может увеличить долю бумаг с плавающим купоном и линкеров. Спрос на них будет выше, чем на бумаги с фиксированным доходом в период высокой волатильности", — прогнозирует он.

По мнению эксперта, следует ожидать увеличения премии к цене размещения до 0,05, а то и до 0,15 п.п. Сейчас это кажется оправданным и может заинтересовать игроков. В противном случае, к рублевым бумагам интерес пока будет низким.

"Рынок полностью откроется, когда кризис окажется позади — предполагаю, что не ранее третьего квартала", — говорит он.

По мнению Антонова, в условиях низких цен на нефть международные инвесторы будут все-таки больше предпочитать облигации ФРС США и вообще долларовые инструменты. "США пока демонстрируют силу на международной арене, а в случае дальнейшего падения цен на нефть могут продемонстрировать и военные мускулы тоже", — пояснил он.