МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения пятилетних еврооблигаций в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в апреле 2025 года был установлен на уровне около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до около 3,125% годовых.

По последним данным, спрос инвесторов на евробонды составил около 3 миллиардов евро.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.