События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март)
|29%
|14%
|3:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|4:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|0,6%
|1,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-0,1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-3,72 млрд ф.ст.
|-6 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль)
|2,23 млрд ф.ст.
|-0,5 млрд ф.ст.
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|18,5 млрд евро
|17,5 млрд евро
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|6,648 млн
|5,25 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,6%
|-0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (март)
|30,3 тыс
|-350 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (март)
|5,6%
|7,2%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|79,7
|88,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|89,1
|75
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.04)
|551,2 млрд долл (на 20.03)
|RUB
|Магнит — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — ГОСА (реестр закрыт 16.03.2020)
|19,94 (ао, ап) — див-д 2018
|9,07 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.04.2020) — див-д 2019
|RUB
|TCS Group — День стратегии /США, Сан-Франциско/
https://1prime.ru/Financial_market/20200408/831228267.html