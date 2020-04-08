МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март) 29% 14%
3:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
4:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 0,6% 1,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -0,1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль) 0,2% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,0%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль) -3,72 млрд ф.ст. -6 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль) 2,23 млрд ф.ст. -0,5 млрд ф.ст.
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (февраль) 18,5 млрд евро 17,5 млрд евро
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,3% 0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 6,648 млн 5,25 млн
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,6% -0,4%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (март) 30,3 тыс -350 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (март) 5,6% 7,2%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0%  
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,2%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 79,7 88,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 89,1 75
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.04) 551,2 млрд долл (на 20.03)  
  RUB Магнит — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) — див-д 2019
  RUB Нижнекамскнефтехим — ГОСА (реестр закрыт 16.03.2020) 19,94 (ао, ап) — див-д 2018 9,07 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.04.2020) — див-д 2019
  RUB TCS Group — День стратегии /США, Сан-Франциско/    