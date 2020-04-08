МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил выкуп акций компании через Волжский трубный завод (входит в ТМК) с последующим делистингом на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения компании.

"Программа приобретения обыкновенных акций общества будет осуществляться путем направления акционерным обществом "Волжский трубный завод" … стопроцентной дочерней компанией общества, добровольного предложения в отношении 358 826 299 обыкновенных акций общества, представляющих собой все обыкновенные акции общества, за исключением акций, принадлежащих АО "ВТЗ" и его аффилированным лицам", — говорится в сообщении.

Цена приобретения в рамках добровольного предложения составит 61 рубль за одну обыкновенную акцию.

"Учитывая рекомендации специального комитета совета директоров общества, одобрить осуществление делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже после завершения добровольного предложения", — также говорится в сообщении.