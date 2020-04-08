МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Начало весны стало для российских банков периодом настоящего брокерского бума: желание сохранить доходы на фоне дискуссий о введении налога на вклады и заработать спекулятивную прибыль в условиях экономической лихорадки усилило интерес массового инвестора к рынку ценных бумаг.

Большинство банков, опрошенных РИА Новости, отчиталось о двукратном росте числа клиентов на брокерском обслуживании. Эксперты ожидают, что повышенный интерес россиян к брокерским счетам в ближайшее время сохранится.

"Март стал для ВТБ рекордным месяцем по объемам пополнений брокерских счетов. Приток средств составил 135 миллиардов рублей, что почти в три раза превышает среднемесячные показатели предыдущих трех месяцев. Объем средств физических лиц на брокерских счетах ВТБ с учетом переоценки стоимости активов к концу марта вырос до 840 миллиардов рублей против 745 миллиардов рублей на начало месяца", — прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Повышенный приток на фондовый рынок фиксируют не только банки, но и классические брокерские и инвестиционные компании, отметила руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова. Этому способствуют как низкие ставки по депозитам, так и тот факт, что многие активы достигли привлекательных цен для покупки.

Инвесторы ищут повышенную доходность: если раньше консервативных клиентов в целом привлекали валютные продукты с доходностью в районе 2-4%, то сейчас интересуют продукты со ставкой от 4% и выше, сказала эксперт. Фондовый рынок сегодня дает возможность получать такие доходности.

"Дополнительный фактор повышенного интереса граждан к фондовому рынку – введение налога на доход по депозитам. Это усиливает тренд перетока вкладчиков на рынок ценных бумаг, где доходность в любом случае выше, чем по вкладам", — вместе с тем обратила внимание эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).

Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.

Интерес к вложениям в ценные бумаги подстегивает и возможность получить налоговый вычет по некоторым видам брокерских счетов, напомнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. С учетом относительно слабой вовлеченности россиян в торговлю на фондовом рынке рост интереса к его инструментам не влечёт макроэкономических рисков, а напротив, делает российскую финансовую систему более зрелой и сбалансированной, полагает аналитик.

БРОКЕРСКИЕ РЕКОРДЫ

Количество переводов клиентами Райффайзенбанка средств на брокерские счета в марте выросло вдвое, при этом заметно вырос интерес к инвестициям в рублях и к покупке акций, отчиталась накануне кредитная организация. При этом средняя сумма одного перевода снизилась на 29% – операции совершают чаще, но на меньшие суммы. Аналитики банка обратили внимание на то, что клиенты активно вкладываются не только в российские бумаги, но и в акции иностранных эмитентов.

У Россельхозбанка на фоне высокой волатильности на финансовых рынках на 25% возросло количество клиентов, направивших средства на брокерские счета. Клиенты, предпочитающие более рисковые стратегии торговли на рынке, ориентируются в большей степени на валюту и срочные инструменты, а также на акции, но торгуют акциями зачастую с использованием заемных ресурсов.

"При этом существенно увеличился объем средств, направляемый клиентами на валютный рынок Московской биржи, что обусловлено существенными ценовыми колебаниями мировых валют по отношению к российскому рублю. Рост интереса к торговле на финансовых рынках, на наш взгляд, сохранится", — обратили внимание в кредитной организации.

"Русский Стандарт" зафиксировал интерес к брокерскому обслуживанию, изучив операции, которые клиенты совершают через Систему быстрых платежей. С помощью этой системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"В топ-3 сегментов по популярности оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей в 2020 году вошла опция пополнения брокерских счетов, заняв второе место. Средние чеки здесь составили: 31 161 рубль в марте, 38 481 рубль в феврале и 25 153 рубля в январе", — подсчитали в банке.

В марте 2020 года в Промсвязьбанке было открыто в два раза больше брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов, чем в феврале. В основном, клиенты покупают акции российских компаний таких отраслей как нефтегазовая, металлургическая, финансовая. В Газпромбанке также отметили, что физлица стали активнее совершать операции. В первую очередь, частных инвесторов интересуют акции.

В условиях турбулентности интерес к услугам брокерского обслуживания всегда растет, согласился начальник отдела брокерского обслуживания Банка "Зенит" Акбар Кадыров. У кредитной организации в марте тоже почти вдвое увеличилось число клиентов на брокерском обслуживании по сравнению с февралем. Часть открытых счетов оказывается востребованной только через какое-то время, но в банке уверены, что доля зафондированных счетов будет расти.

В банке "Дом.РФ" в марте 2020 года активность по брокерским операциям значительно выросла по сравнению с февралем, количество операций по счету увеличилось в среднем на 20%, а сумма переводов на одного клиента — на 130%, отметил зампред правления Данила Литвинов. Кредитная организация фиксирует повышенный интерес к ипотечным ценным бумагам, обеспеченным гарантией "Дом.РФ", спрос на них вырос на 300%.