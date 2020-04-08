МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду поднимаются, трейдеры позитивно оценивают статистику по коронавирусу, которая, возможно, показывает признаки достижения пика заболеваемости в ряде стран ЕС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.54 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,81%, до 22837,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 7950,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2677,22 пункта.

Мировые рынки продолжают получать поддержку на фоне статистики по коронавирусу, в ряде стран начинает отмечаться положительная динамика. Так, в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, а в Испании снизились темпы распространения заболевания.

Рынки оценивают и новости по мерам поддержки экономики в кризисный период. Так, власти США намерены запросить у конгресса еще 250 миллиардов долларов для оказания поддержки малому бизнесу в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса. Ранее на фоне экономического спада администрация США выделила более двух триллионов долларов на поддержку разных сфер экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в США вплотную приблизилось к отметке в 400 тысяч.

На следующей неделе рынки ожидают начала сезона отчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков: J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Bank of America.