МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) дорожают более чем на 20% на новостях о выкупе бумаг компании, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.02 мск акции компании дрожали на 21,4%, ранее в среду они подскакивали на 24,3%, до 58 рублей – максимума с 21 февраля.

Совет директоров ТМК одобрил выкуп акций компании через Волжский трубный завод (входит в ТМК) с последующим делистингом на Лондонской фондовой бирже (LSE). Цена приобретения в рамках добровольного предложения составит 61 рубль за одну обыкновенную акцию.

Московская биржа<MOEX> повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Трубной металлургической компании (ТМК), говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 8 апреля 2020, 17.31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 65.18) и диапазона оценки рыночных рисков (до 76,978 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги TRMK (ПАО "ТМК")", — сообщает Мосбиржа.

К 17.40 мск акции ТМК поднимаются в цене на 22,07%, до 56,96 рубля.