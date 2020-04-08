МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, доллар ушел в минус в направлении 75 рублей, а евро уже в районе 82, рынок акций также прибавляет к вечеру на фоне умеренно дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.45 мск снижается на 13 копеек, до 75,41 рубля, курс евро — на 29 копеек, до уровня 82,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар уже снижался в среду до 75,27 рубля, при том что ранее, днём, демонстрировал умеренное укрепление по отношению к рублю.

Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,1%, до 2638 пунктов, индекс РТС — на 0,2%, до 1102 пунктов.

Нефть дорожает на 0,3%, до 32 долларов за баррель сорта Brent.

Локальное укрепление рубля и символический рост биржевых индексов умещаются в рамки внутридневной волатильности, прокомментировал РИА Новости Александр Бахтин из компании "БКС премьер".