МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,18%, или на 3,3 доллара, до 1687 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижается при этом на 1,31%, до 15,277 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают приобретать золото, которое традиционно считается надежным активом, на фоне сохранения неопределенности с дальнейшими перспективами развития глобальной экономики в свете распространения коронавируса.

Позднее в среду ФРС США опубликует протокол мартовского заседания, в котором трейдеры надеются увидеть сигналы о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора. В марте Федрезерв дважды внепланово снизил учётную процентную ставку, которая теперь находится на уровне в 0-0,25% годовых.

"Люди ждут протокола ФРС, чтобы увидеть признаки очередного раунда стимулирования экономики. Мы находимся в крайне нестабильном периоде, и могут быть некоторые политические сюрпризы", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu), чье мнение приводит агентство Рейтер.