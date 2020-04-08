МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается после снижения во вторник, рынки ожидают больше ясности по поводу коронавируса и оценивают статистику по его распространению в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск курс евро снижается до 1,0877 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0889 доллара за евро. Курс доллара к иене растет до 108,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 99,94 пункта.

Индекс доллара во вторник опустился на 0,8% из-за усиления склонности инвесторов к риску и роста мировых фондовых рынков, американская валюта традиционно выступает как более надежный актив. Биржи США при этом во вторник закрылись снижением после заметного роста в понедельник.

В мире продолжает расти число зараженных коронавирусом, самые крупные вспышки зафиксированы в США, Испании и Италии. При этом в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, в Испании снизились темпы распространения заболевания. В США, Великобритании и Франции скорость распространения вируса продолжает расти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в США вплотную приблизилось к отметке в 400 тысяч.