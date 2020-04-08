МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на пятилетние еврооблигации "Газпрома", номинированные в евро, на пике превысил 3 миллиарда евро, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Газпром" в среду разместил евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности бумаг был установлен на уровне около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до около 3,125% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

"Книга заявок на пике превысила 3 миллиарда евро, а размещение прошло в считанные часы", — рассказал Шулаков. По предварительным данным, примерно треть выпуска купили инвесторы из России, четверть — из Германии. Инвесторы из Великобритании купили 10-15% евробондов, из Франции — 10-11%, Швейцарии — около 6-7%. Также приняли участие в сделке инвесторы из Азии и небольшое количество американских офшорных счетов. По типам инвесторов около 60% купили управляющие компании и фонды, остальные — банки.

"Газпром" стал первым российским эмитентом, разместившим свои еврооблигации, несмотря на все сложности из-за развития пандемии коронавируса. Этот выпуск компании также стал первым корпоративным размещением среди всех эмитентов развивающихся рынков после мощнейшей коррекции последних месяцев, то есть с февраля 2020 года", — сказал Шулаков.

По его словам, "Газпром" стал одной из немногих компаний с инвестиционным кредитным рейтингом, воспользовавшихся открывшимся коротким окном для размещения в преддверии католической Пасхи. "Размещение проведено без встреч с инвесторами, и во многом его успех обусловлен системной и регулярной работой на этом направлении, а также доверием к компании как эмитенту со стороны инвесторов во всех основных валютах на крупнейших финансовых рынках мира", — отметил собеседник агентства.

На момент размещения у "Газпрома" находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом 4,75 миллиарда евро. Несмотря на все сложности текущего момента, ставка купона нового размещения компании оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков "Газпрома" в евро (3,38%), добавил Шулаков.