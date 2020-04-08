МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь акции "Роснефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,57%, до 4,5 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,32%, до 138,3 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 67,04 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,04%, до 5,03 доллара, "Газпром нефти" — на 2,27%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,69%, до 26,47 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 1,11%, до 11,79 доллара, НЛМК — на 0,46%, до 17,42 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,85%, достигнув 0,93 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,43%, до 10,5 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,12%, до 12,64 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,24%, до 3,69 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 3,95%, до 9,86 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 3,18%, до 2,04 доллара.