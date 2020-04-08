МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и евро, отыгрывая вечернее повышение рынка нефти, российская валюта обновляет максимумы с середины марта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.41 мск падал на 35 копеек до 75,19 рубля, курс евро — на 70 копеек до уровня 81,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ СПРОС НА РИСК

Российская валюта в среду продолжила расти, обновляя максимумы с середины марта. В частности, доллар опускался вечером до 75,005 рубля. Поддержка рублю приходит от усилившего вечером рост рынка нефти. Марка Brent дорожает на 5,3%, до 33,55 доллара за баррель.

Кроме ожиданий завтрашнего саммита ОПЕК+, участники рынка отыгрывают новости об оползне в Эквадоре, который парализовал работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частную магистральную систему трубопроводов тяжелой нефти (OCP). Ремонт займет до трех недель. За прошлый год компания транспортировала по SOTE 124,8 миллиона баррелей нефти, экспортировала — 120,9 миллиона баррелей. Частная OCP транспортировала 68 миллионов баррелей.

Спрос на риск на мировых рынках также сохраняется. Американские фондовые индексы вечером росли на 2,5-3,3%. Мировые рынки продолжают получать поддержку на фоне статистики по коронавирусу, в ряде стран начинает отмечаться положительная динамика. Так, в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, а в Испании во вторник снизились темпы распространения заболевания.

Фактором психологической поддержки стоимости российских активов стало первое с момента обвала рынка нефти размещение Минфином ОФЗ. Ведомство разместило госбумаг более чем на 22 миллиарда рублей по номиналу при лимите 30,8 миллиарда рублей. Впрочем, один из трех аукционов не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти колебалась в районе 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На рынках продолжаются попытки стабилизации – оптимизм инвесторов весьма неустойчивый, в связи с коронавирусом остается много факторов неопределённости, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Основной поддержкой в пользу рубля сейчас выступают нефтяные цены, которым удается удерживаться на уровнях выше 30 долларов. Ожидаем, что внимание инвесторов будет сосредоточено на обсуждении экспортеров как в формате ОПЕК+, так и в формате G20 новой сделки по сокращению добычи. Если удастся найти компромисс, нефть может продолжить рост, что позволит рублю укрепиться к уровням 73,8-75,2 против доллара. В случае возвращения нефти к снижению, курс может вернуться на уровни 76-78 рублей за доллар", — оценил он.

Предстоящая сделка в формате ОПЕК+ или в новом более широком формате (если какие-либо обязательства на себя возьмут США, Канада, Бразилия, Норвегия, Мексика) является сейчас уравнением с большим количеством неизвестных, также рассуждает Михаил Шульгин их компании "Открытие брокер".

"Однако скоординированное сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки от уровней марта или от уровней апреля будет указывать на то, что цены достигли дна и сейчас находятся в районе справедливых значений. Соответственно, курс доллара к рублю около 75 также представляется нам обоснованным при текущих котировках черного золота", — добавил он.