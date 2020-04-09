МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Цена на золото слабо растет в четверг после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.47 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,14% или на 2,35 доллара — до 1686,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,58% — до 15,29 доллара за унцию.

В среду Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего мартовского заседания, согласно которому члены комитета по открытым рынкам ФРС ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 0-0,25%, пока не будет уверенности, что период кризиса пройден.

Инвесторы отдают предпочтение золоту, которое традиционно считается надежным активом, на фоне неопределенности с дальнейшими перспективами развития мировой экономики на фоне распространения коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 79,2 тысячи человек скончались.