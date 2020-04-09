МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг растут на 2-3%, инвесторы с надеждой смотрят на снижение темпов распространения COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 3,27%, до 5805,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,89%, до 4526,86 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,06%, до 10545,9 пункта.

Участники рынка начинают надеяться, что пандемия коронавируса постепенно достигает своего пика. Так, в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, а в Испании снизились темпы распространения заболевания. При это общее число заболевших по-прежнему растет. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

Кроме того, инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Великобритании. Согласно данным национального статистического бюро страны объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — уменьшился на 2,8%.