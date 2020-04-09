МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль с утра резко подскакивал: доллар падал почти до 73 рублей, однако затем вернул большую часть позиций. Евро ушел ниже отметки 81 рубль.

Обе резервные валюты обновили минимумы с середины марта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск падал на 41 копейку до 74,56 рубля, курс евро — на 35 копеек, до уровня 80,97 рубля, следует из данных Московской биржи.