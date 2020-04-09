МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс доллара не показывает определенной динамики в четверг днем в ожидании макроэкономической статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск курс доллара к иене растет до 108,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,81 иены. Курс евро растет до 1,0871 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 100,08 пункта.

В центре внимания валютных инвесторов в четверг — статистические данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что их число за неделю, завершившуюся 4 апреля, снизилось на 1,398 миллиона с показателя предыдущей недели в 6,648 миллиона и составило 5,25 миллиона.

"Рынки уже знают, что экономика страдает от чрезвычайных потрясений. Даже если число увеличится, это, вероятно, удивит мало людей, в то время хорошие показатели могут… вызвать большую реакцию рынка", — считает аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники рынка также оценивают протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором отмечается, что регулятор сохранит ставку на уровне 0-0,25% до наступления ясности, что период кризиса из-за коронавируса пройден.