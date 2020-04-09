МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг заметно растет к доллару и евро вместе с нефтяными котировками в ожидании возможного решения о новом ограничении добычи "черного золота" ОПЕК и не входящими в картель странами, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.07 мск четверга снижается на 91 копейку, до 74,07 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 80,6 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 4,23%, до 34,23 доллара за баррель.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20, посвящённое стабильности энергорынков.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль сегодня с утра продолжил вечернюю растущую динамику: после открытия торгов рубль резко подскакивал к доллару. Американская валюта пробила вниз уровень в 74 рубля и падала почти до 73 рублей.

Юрий Кравченко из компании "Велес капитал" отмечает, что основную поддержку рубль получает от растущих котировок нефти, но считает, что, возможно, динамика курса доллара утром имела технический характер.

Евро с утра ушел ниже отметки 81 рубль, впервые с 13 марта.

Среди других валют развивающихся рынков укрепление в четверг демонстрирует также южноафриканскии? ранд, тогда как индии?ская рупия снижается, также указывает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

В ожидании нового соглашения ОПЕК+ пара "доллар — рубль", вероятно, консолидируется вблизи текущих уровней, хотя волатильность на рынке останется, считает Кравченко. "Можно ожидать диапазона 74,25-75,25 рубля", — уточнил он.

"Динамика торгов на мировых рынках позитивная, аппетит к риску подрастает. Поводом для умеренного позитива снова становятся ожидания инвесторов от скорого достижения пика пандемии коронавируса в мире – скорость распространения вируса в США и ряде европейских стран стабилизировалась и несколько снизилась в последние дни, что может означать приближение снятия ограничений, негативно влияющих на экономическую активность", — добавляет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает укрепление. В текущих условиях мы видим предел укрепления на уровне 72-73. Но это не отменяет того, что в любой момент рынок может развернуться из текущей точки вслед за сменой внешней динамики", — отмечает Олег Кочетков из МТС-банка.

"Днем внимание участников валютного рынка будет приковано к публикации данных по числу первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю и мартовскому индексу цен производителеи? в США. Не исключено, что опубликованные данные подпортят настроения инвесторам на глобальных рынках, что негативно отразится на валютах развивающихся рынков. В то же время для рубля первостепенным останется ситуация на рынке нефти и предстоящая встреча ОПЕК+", — говорит Кравченко.

Решение о совместном сокращении добычи повысит для рубля шансы на дальнейшее восстановление позиций в рамках второго квартала в направлении отметки 70 в паре с долларом и 77 в паре с евро, считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

В отсутствие соглашения на аналогичном временном горизонте рубль вместе с прочими сырьевыми валютами будет чувствовать себя хуже, чем прочие валюты развивающихся стран, и актуальным вновь может стать возврат к отметкам 80 в паре с долларом и 86 в паре с евро, добавляют они.