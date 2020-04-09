МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в четверг днем после уверенного роста в первой половине торгового дня перешел к разнонаправленному движению по основным индексам на фоне смены настроений игроков на американских площадках и усиления колебаний цены нефти перед заседанием ОПЕК+, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

При этом долларовый индекс РТС повышается на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.56 мск снижается на 0,09%, до 2667,75 пункта, индекс РТС — растёт на 1,82%, до 1134,85 пункта.

С утра рублевый индекс Мосбиржи подскакивал почти до круглого уровня в 2700 пунктов, а индекс РТС в ходе торгов повышался до 1150 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается тем временем на 90 копеек, до 74,07 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 80,52 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,9%, до 33,5 доллара за баррель.

"На российском рынке акций сегодня нет заметных событий, и рынок следует за зарубежными площадками, в первую очередь за динамикой фьючерсов на биржевые индексы США. С утра фьючерсы на американские индексы прибавляли порядка 1,5%, теперь мы видим снижение", — отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции ОВК (на 4,21%), бумаги "Башнефти" (префы поднимаются на 2,78%, обыкновенные акции – на 1,66%), акции "Газпром нефти" (+1,96%), компании "Энел Россия" (+1,93%), ВТБ (+1,89%), "Норникеля" (+1,67%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (+1,67%) и акции АФК "Система" (1,61%).

В то же время акции банка "Санкт-Петербург" снижаются в цене на 3,1% после решения набсовета не проводить обратный выкуп бумаг и не платить дивиденды по обыкновенным акциям.

Также в лидерах падения – акции "Яндекса" (-2,55%), ОГК-2 (-2,35%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,21%), акции "Магнита" (-1,72%), "Газпрома" (-1,96%), а также депозитарные расписки X5 (-1,83%), акции ПИКа (-1,69%), "Новатэка" (-1,65%), "Интер РАО" (-1,54%) и префы "Транснефти" (-1,52%).

ПРОГНОЗЫ

"Основным событием сегодняшнего дня станет встреча участников ОПЕК+. На сегодня все члены ОПЕК+ пришли к пониманию, что необходимо сокращать добычу нефти, для стабилизации нефтяного рынка. Основная проблема состоит в том — кто и сколько должен сокращать добычу нефти. Сейчас основными производителями нефти являются: США, Саудовская Аравия и Россия", — напоминает Виктор Марков из ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Участники сегодняшнего совещания ОПЕК+, которое начнется в 17.00 мск и пройдет в онлайн-формате, вероятно, выступят за значительное сокращение добычи, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Михаил Шейбе и Мария Красникова.

"Впрочем, перспективы таких ограничений, безусловно, будут зависеть от позиции "большой двадцатки" и, в частности, от объемов сокращения, на которые согласятся США. Это означает, что ключевое значение будут иметь именно пятничные переговоры, и именно завтра риски срыва соглашения будут особенно актуальны", — обращают внимание они.

Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх после обвала, добавляет Марков.

Технически индекс Мосбиржи сегодня закрыл разрыв, образовавшийся в начале марта, после бурного роста за последние дни многие участники, скорее всего, предпочтут зафиксировать прибыль, полагает он. В связи с чем в ближайшие дни можно ожидать консолидацию российского рынка на текущих уровнях или коррекцию вниз, считает эксперт.

Елена Кожухова из компании "Велес капитал" напоминает, что среди важных событий, за которыми сегодня также будут следить инвесторы, — публикация индекса цен производителей США в марте и недельное число обращений за пособиями по безработице в стране.