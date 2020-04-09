МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российские граждане решили подключиться к спекуляциям с фьючерсами на нефть на Московской бирже и заработать в надежде на позитивный исход совещания ОПЕК и не входящих в картель стран, нарастив длинные позиции, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Как следует из данных Московской биржи, количество открытых длинных позиций на майский фьючерсный расчетный контракт на нефть марки Brent у физлиц на 1 апреля составляло 315 тысяч контрактов, на 2 апреля – почти 208 тысяч, на 3 апреля – уже чуть более 1 миллиона, в понедельник 6 апреля их количество превысило 1,14 миллиона, а во вторник и среду составляло почти по 1,5 миллиона.

За этот же период стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на Московской бирже выросла на 20%, до 32,2 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ позже в четверг обсудят вариант нового соглашения о сокращении добычи нефти с возможным участием других государств.

"Переговоры ОПЕК+, которые должны состояться сегодня, – весьма долгожданное событие для всех участников рынка. Несомненно, российские спекулянты на FORTS (срочном рынке – ред.) тоже решили подключиться и попытаться заработать на этом деньги", — говорит заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес капитал" Ярослав Калугин.

АКТИВИЗАЦИЯ СПЕКУЛЯНТОВ

Длинные позиции на нефть начали расти после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что Саудовская Аравия и Россия планируют сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в день, отмечает Калугин.

Трамп 2 апреля написал об этом в Twitter. Однако официально ни о каких договоренностях между Россией и Саудовской Аравией не объявлялось. При этом и минэнерго США официально объявило, что ни с кем переговоров по этому вопросу Штаты не ведут.

"Фьючерсы на нефть – очень популярный инструмент, наравне с фьючерсом на индекс РТС, поэтому сильный рост открытых позиций физлиц не является чем-то необычным в преддверии важных событий. Я очень сомневаюсь, что в этом есть какой-то "инсайд", — добавил Калугин.

Во-первых, даже люди, максимально близкие к принятию решений, могут точно не знать, чем в итоге закончатся переговоры и в какой степени это повлияет на цены, обращает внимание он.

Во-вторых, если бы была крупная скупка контрактов одним лицом, то можно вполне логично предположить, что участник с большим объемом, в сотни миллионов долларов, будет действовать через площадки CME или ICE, где как минимум в разы выше ликвидность, а не через российский срочный рынок, рассуждает Калугин.

НА ЧТО МОГУТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ЮРЛИЦА

При этом у юрлиц, как следует из данных торговой площадки, превалирует количество открытых коротких позиций.

Ситуация может быть в том, что они открывают фьючерсные позиции для покрытия опционов, отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков. Есть схемы, которые приносят относительно безопасный доход при открытии опционов в одну сторону и одновременном открытии фьючерсов в другую, указывает он.

"Физические трейдеры, как правило, более оперативные в принятии своих решений. Между тем юрлица придерживаются определённых стратегий среднесрочного и долгосрочного плана. Поэтому в условиях роста ожиданий по поводу сделки ОПЕК+ мы наблюдаем быстрое увеличение длинных позиций по нефтяным фьючерсам в портфелях частных инвесторов. Организации всё ещё "закладываются" на более долгосрочные последствия кризиса COVID-19, который привёл к резкому падению спроса", — комментирует эксперт.

"Рынок нефти в последнее время показывает высокую волатильность, что также используется юрлицами для построения опционных позиций, которые покрываются фьючерсными контрактами. Поэтому оценка фьючерсных позиций далеко не всегда указывает на какую-то определённую направленность стратегий юрлиц", — резюмирует он.