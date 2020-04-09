МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается более чем на 2% на росте спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,5%, или на 42 доллара — до 1726,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,51% — до 15,738 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о мерах на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

"Вирус подтолкнул центральные банки к агрессивному стимулированию монетарной политики, и это склоняет инвесторов к приобретению золота", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика UBS Джованни Стауново.