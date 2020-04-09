МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются, трейдеры отыгрывают новые объявленные Федеральной резервной системой (ФРС) меры, направленные на поддержку экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.16 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растёт на 1,43%, до 23768,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 8109,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,3%, до 2785,8 пункта.

Ранее в четверг Федрезерв объявил о мерах на 2,3 триллиона долларов, обещанных экономике в условиях пандемии коронавируса. Этот пакет предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств.

Рынки оценивают и макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 апреля снизилось на 261 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона, после предыдущих двух недель роста показателя.