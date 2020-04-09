МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует ориентировочно 6 июля опубликовать итоги выкупа акций, следует из материалов компании.

Ранее в среду компания объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" более 358 миллионов собственных акций по цене 61 рубль за бумагу, после чего в июле провести делистинг на Лондонской фондовой бирже.

Как следует из презентации компании для инвесторов, предварительно на 27 апреля запланировано заседание совета директоров, на котором предполагается вынести рекомендации акционерам, после чего будут опубликованы документы о выкупе акций и письмо к акционерам. Срок выкупа акций истечет 3 июля или в районе этой даты, выплаты акционерам за проданные акции планируется осуществить ориентировочно до 20 июля.

Как пояснил в ходе телефонной конференции замгендиректора ТМК по стратегии Владимир Шматович, решение о том, будут ли выкупленные акции погашены или останутся в качестве квазиказначейских, будет приниматься после подведения итогов buy back. Также в зависимости от итогов выкупа в дальнейшем, по его словам, может быть принято решение о том, станет ли компания частной или сохранит акции в свободном обращении.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.