МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Приток средств глобальных инвесторов в бумаги российских компаний индекса MSCI Russia в мае может составить 155 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов 12 мая. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая.

"Мы ожидаем, что вес России в составе индекса MSCI Emerging Markets будет несколько увеличен (примерно на 8 п.п.) в результате многочисленных изменений в FIF (коэффициент иностранного участия) и NOS (число акций) по ряду бумаг в индексе, что предполагает небольшие притоки в размере 155 миллионов долларов, что, на наш взгляд, станет умеренно позитивным событием", — говорится в документе. Данный прогноз основан на текущих ценах акций компаний и может измениться, отмечают эксперты.

По прогнозу компании, MSCI увеличит FIF бумаг "Газпрома" до 0,5 "Полюса" – до 0,25, "Московской биржи" – до 0,65, "Фосагро" – до 0,35, "Полиметалла" — до 0,6 с текущих 0,45. В то же время ожидается, что MSCI снизит FIF бумаг МТС до 0,45, а "Магнита" — до 0,65.

Эксперты указывают на высокую вероятность исключения "Транснефти" из MSCI Russia. С 17 по 30 апреля котировкам потребуется вырасти как минимум на 8% с текущего уровня, чтобы остаться в индексе, что, по их мнению, вполне достижимо в текущих условиях повышенной волатильности. "Магнитогорский металлургический комбинат" также может быть исключен, если цена акций снизится на 12%, однако базовый сценарий BCS Global не предполагает такого падения. "Московская биржа" должна остаться в индексе, однако может быть исключена, если ее котировки просядут на 14%.