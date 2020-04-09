МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере 20,57 рубля на акцию (41,14 рубля на АДР), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат таким образом может составить 41,106 миллиарда рублей.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 9 июля.

Само годовое собрание акционеров МТС назначено на 24 июня, оно пройдет в форме заочного голосования.

По итогам 2018 года МТС выплатил дивиденды в размере 19,98 рубля на акцию (39,96 рубля на АДР) на общую сумму 39,927 миллиарда рублей. За первое полугодие 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей. Также в 2019 календарном году компания выплатила специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей по результатам 9 месяцев и продажи украинской "дочки" ПрАО "ВФ Украина".

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год.

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в РФ. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 55,65% акций оператора, доля эффективного участия АФК – 50,007%. Остальные 44,35% акций МТС — в свободном обращении (7,58% — на Московской бирже, 36,77% в виде АДР — на NYSE).