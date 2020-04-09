МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Microsoft инвестирует 20 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках программы AI for Health, цель которой – предоставить компаниям, некоммерческим организациям и ученым в сфере здравоохранения доступ к инструментам искусственного интеллекта, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам, говорится в сообщении компании.

"Компания приняла решение о расширении программы, чтобы помочь тем, кто сейчас занимается поиском средств для борьбы с одной из важнейших проблем сегодняшнего дня – коронавирусом COVID-19", — уточняется в сообщении.

В компании считают, что технологии могут сыграть решающую роль во многих аспектах, связанных с борьбой с COVID-19, начиная с аналитики векторов распространения вируса до определения эффектов лечения.

Инициатива будет сфокусирована на 5-ти основных направлениях: информирование для обеспечения безопасности людей; проведение исследований для разработки вакцин и способов диагностики и лечения заболевания; разработка рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов, таких как места в больницах и медицинское оборудование; распространение достоверной информации для минимизирования количества ложных новостей, а также поддержка научной деятельности, чтобы позволить лучше изучить COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,43 миллиона случаев заражения, более 85,7 тысячи человек скончались.