МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и стабилен к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе. Рубль растерял часть дневного роста на фоне упавшей в цене нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.50 мск падал на 71 копейку до 74,26 рубля, курс евро — на 12 копеек до уровня 81,19 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение четверга доллар падал до 72,6 рубля, евро – до 79,5 рубля.

РУБЛЬ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

Российская валюта в четверг вечером роста к доллару и падала к евро на фоне роста европейской валюты на форексе на 0,7% до 1,0928 доллара.

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером опускается, трейдеры отыгрывают данные о рекордном снижении индекса потребительских настроений в США, а также новые монетарные меры поддержки экономики со стороны ФРС.

Поддержка рублю в течение дня приходила от роста рынка нефти на фоне ожиданий встречи ОПЕК+, на которой в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Однако вечером марка Brent ушла в минус и снижается на 2,7% до 31,95 доллара за баррель.

Котировки ушли с уровня примерно в 33,5 доллара по Brent после сообщений со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 23% в мае-июне. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующих в заседании, страны ОПЕК+ наметили общий проект, процесс идет, но окончательного решения пока нет.

Рост американских фондовых индексов вечером сигнализирует о сохраняющемся спросе на риск. В итоге, доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,1-1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже 2,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу рубль может продолжить укрепление, если ожидания рынка по масштабным сокращениям нефтедобычи подтвердятся, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В этом случае курс рубля может на время перейти в диапазон 70-73 рублей за доллар. Если сторонам не удастся найти компромисс в ходе пятничного заседания в формате G20, нефтяные цены могут продемонстрировать резкий спад, вслед за которым курс уйдет к уровням 74,5-77 рублей за доллар", — добавил он.

Рубль продолжает упорно укрепляться, что, впрочем, неудивительно в свете его предыдущей существенной перепроданности, говорит Алексей Коренев из ГК "Финам".

"Любопытно, что вмешательство регулятора пока относительно невелико – желающих продать доллары и купить рубли и без него хватает", — сказал он.

Впрочем, коррекционное ослабление рубля в краткосрочной перспективе очень вероятно, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Динамика российской валюты должна подтвердить биржевую истину "покупай на слухах – продавай на фактах", — сказал он.