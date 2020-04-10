МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Еврогруппа согласовала антикризисный пакет в размере 500 миллиардов евро в ответ на ситуацию с коронавирусом, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Отличное соглашение европейских министров финансов по экономическому ответу на коронавирус: 500 миллиардов будут выделены немедленно", — написал министр в Twitter.

Он добавил, что в ближайшее время будет организован фонд для стимулирования европейской экономики.