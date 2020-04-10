ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Американский фондовый рынок в четверг подводит итоги лучшей недели с точки зрения роста за последние 45 лет, свидетельствуют данные бирж.

Крупнейший индекс широкого рынка S&P 500 за неделю вырос на почти 12% — до 2789,82 пункта (рост за день —1,4%), что стало лучшим результатом с 1974 года.

Рекорд последовал за одними из худших падений индекса в предыдущие недели. В частности, первый квартал 2020 года стал худшим первым кварталом для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%),