БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Будущие общие бюджеты стран Евросоюза будут играть центральную роль в восстановлении экономики ЕС от последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении Еврогруппы.

"Следующий многолетний финансовый план будет играть центральную роль в восстановлении экономики. Он должен будет отражать воздействие этого кризиса и масштабы стоящих перед ним задач, устанавливая правильные приоритеты, чтобы позволить государствам ЕС эффективно противодействовать последствиям коронавирусного кризиса, поддержать восстановление экономики, а также обеспечить поддержание сплоченности внутри ЕС благодаря солидарности, справедливости и ответственности", — говорится в релизе.

На основе многолетнего финансового плана составляются ежегодные бюджеты ЕС, которые в основном наполняются средствами стран союза. Ежегодный размер этого бюджета составляет порядка 150 миллиардов евро. Из этого бюджета финансируется множество программ, а сейчас идёт помощь в том числе и на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса. При этом экономика ЕС очень страдает от этой пандемии.

В настоящее время действует финплан 2014-2020 годов, и до конца нынешнего года ЕС необходимо согласовать новый план на грядущую семилетку. Однако пока странам Евросоюза этого сделать не удалось, хотя переговоры идут.