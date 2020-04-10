МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу умеренно повышается к доллару и евро, продолжая по инерции отыгрывать надежды на снижение добычи странами ОПЕК+, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 23 копейки, до 74,07 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 81,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

Страны сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ в четверг приняли декларацию о сотрудничестве, но с условием – Мексика должна согласиться со своими квотами, документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года,