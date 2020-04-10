МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа с 14 апреля 2020 года допустит к организованным торгам американские депозитарные расписки (ADS) на акции компании HeadHunter Group PLC, говорится в сообщении биржи.

"Торговля и расчеты по сделкам с расписками HeadHunter будут осуществляться на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер HHR, минимальный лот – одна депозитарная расписка", — уточняется в сообщении.

Одна депозитарная расписка удостоверяет права на одну обыкновенную акцию HeadHunter.