МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу, после шести сессий роста подряд, корректируется вниз в отсутствие глобальных игроков, проводящих Страстную пятницу, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижается на 1,25%, до 2668 пунктов, индекс РТС — на 1,45%, до 1138,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 55 копеек, до 73,75 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 80,74 рубля.

"Российский рынок акций в пятницу умеренно снижается после шести сессий беспрерывного роста. Сегодня он торгуется без внешних ориентиров — биржи Европы и США закрыты по случаю Страстной пятницы, не проводятся и торги товарными фьючерсами", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Котировки нефти марки Brent замерли у отметки 31,8 доллара за баррель, также отмечает он.

"Итоги прошедших накануне консультаций ОПЕК+ по урегулированию ситуации на рынке нефти оказались неоднозначными… Говорить о новой сделке как о полноценном событии преждевременно. Сегодня инвесторы будут держать в фокусе переговоры министров энергетики стран G20, в ходе которых, в частности, может стать более ясной позиция США", — говорит аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Роснефти" (-2,85%), "Норникеля" (-2,66%), акции банка "Банкт-Петербург" (-2,58%), "Лукойла" (-2,15%), депозитарные расписки X5 (-2%), акции "Детского мира" (-1,93%), "Алросы" (-1,87%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,71%), префы "Татнефти" (-1,7%) и акции "Новатэка" (-1,68%).

Из растущих бумаг сегодня выделяются акции ОВК (+5,66%) — компании второго эшелона, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Накануне была новость, что она поставит "Еврохиму" цистерны для перевозки азотной кислоты. Бумаги ОВК сейчас выглядят локально перегретыми. После двух столь мощных сессий подряд мы ожидаем коррекцию в пределах 6%", — добавляет аналитик.

Также в лидерах роста – акции "Юнипро" (+1,44%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,22%), префы "Мечела" (+0,98%), обыкновенные акции "Россетей" (+0,91%), акции "Полюса" (+0,69%), ТМК (+0,66%) и акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+0,66%).

ПРОГНОЗЫ

"Реакция на внешние события в целом получилась сдержанная. Рынок все еще вблизи недельных пиков. И если прибудут позитивные новости с заседания G20 (где США и другие члены не-ОПЕК должны будут зафиксировать договоренности по нефти), то РТС вполне может подскочить до 1180 пунктов. Если сделка так и не состоится, рынок может вернуться к уровням начала недели. Наиболее вероятный предел падения в этом случае – 1060 пунктов", — считает Емельянов.

"Если появятся детали, которые прояснят, каким образом страны уберут с рынка обещанные 10 миллионов баррелей, то индекс Мосбиржи уже сегодня может взлететь к 2770 пунктам. В обратном случае нас ждет сползание к отметке 2600", — добавляет он.

До конца сессии основные сигналы могут поступить с нефтяного фронта – страны продолжат поиск компромисса по окончательному варианту соглашения о сокращении добычи нефти, также отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". При этом не исключено, что переговоры затянутся до самого конца этой недели и будут проходить в том числе в выходные, добавляет она.

По оценкам Бахтина, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов.