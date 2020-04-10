МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и евро, отыгрывая надежды на рынок нефти после обсуждений основных производителей о сокращении ее добычи.

Начало пасхальных каникул и соответственно отсутствие биржевых торгов на Западе обуславливают низкую рыночную активность на валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск снижался на 53 копейки, до 73,77 рубля, курс евро терял 50 копеек, до уровня 80,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ ПО ИНЕРЦИИ

Российская валюта в конце недели продолжает укрепляться вот уже седьмой день подряд — к доллару и третий — к евро. Основным фактором курсовой динамики остаются надежды на стабилизацию рынка нефти.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием — со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — январе 2021 года по конец апреля 2022 года. Альянс намерен продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.

Между тем, нефтяные котировки в четверг к закрытию выросли на 0,2%, до 31,82 доллара. Сегодня торги нефтяными контрактами не проводятся на основных площадках из-за Страстной пятницы. Также не проводятся фондовые торги. На этом фоне рыночная активность невысока — объем торгов долларами расчетами "завтра" составляет лишь около 1 миллиарда долларов.

Сдерживающим рыночную активность фактором выступают и ожидания пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, запланированной на 16.00 мск.

В итоге, доллар и евро вечером теряют к рублю 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 2,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер" обращает внимание на ожидания видеоконференции министров энергетики стран G20.

"В пятницу большинство ключевых рынков закрыто на праздничный выходной, поэтому в отсутствие внешних ориентиров у нас ожидается пониженная торговая активность. На все рынки повлияет развитие ситуации с пандемией в выходные. Если факторы сложатся положительно, рубль может продолжить укрепление, а доллар закрепится ниже отметки 74 рублей, евро — ниже уровня 80 рублей", — добавил он.

Дальнейший рост рубля без повышения цен на нефть, особенно по сорту Urals (сейчас он торгуется 22-25 долларов за баррель), будет затруднителен, рассуждает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Наши оценки справедливого курса при нефти марки Urals в 25 долларов за баррель — 76-82 рубля за доллар, при цене в 30 долларов за баррель — 71-76 рубля за доллар. Исходя из этого, потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным", — добавил он.

Масштабы сокращения Россией добычи нефти до конца 2020 года на уровне 1,5-2 миллиона баррелей в сутки — будут ощутимы для РФ с точки зрения динамики ВВП, если будут на 100% выполняться, рассуждает Полевой.

"Экспорт нефти — это 25% от общего экспорта товаров и услуг, а вместе с нефтепродуктами — около 40%. Предполагая также сокращение экспорта газа на 10-15% из-за падения спроса. Общее снижение энергетического экспорта на фоне договоренностей ОПЕК+ и замедления мировой экономики могут составить 15-20% во втором-четвертом квартале 2020 года по сравнению с —6,5-7% в первом. Такое значительное снижение сырьевого экспорта может само по себе стоить российской экономике около 2 процентных пунктов ВВП", — оценил эксперт.

"Остается рассчитывать лишь на последующее восстановление в 2021 году и стабилизирующее влияние более высоких цен на нефть на бюджет и финансовые показатели/инвестиции нефтяных компаний, которые без сделки ОПЕК+ сократились бы куда сильнее", — сказал Полевой.