МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро и обновил максимумы дня на фоне заявлений, позвучавших на пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

К 16.41 мск доллар снижался на 1,11 рубля, до 73,19 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 80,12 рубля. После начала пресс-конференции Набиуллиной доллар и евро понизились дополнительно на 30-40 копеек и уже опускались до 73,17 рубля и до 80,11 рубля.

Глава ЦБ, в частности, сказала, что вариант снижения ключевой ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров ЦБ. Баланс рисков для инфляции к середине года сместится в сторону дезинфляционных факторов, полагает она.

При этом регулятор отмечает, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться — волатильность курса рубля и рынка акций снизилась, Минфин возобновил проведение аукционов по ОФЗ.