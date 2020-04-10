МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался после шести торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,88%, до 2677,86 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1142,07 пункта.

Эти индексы при этом растут уже несколько недель подряд, в том числе РТС только за прошедшую неделю прибавил 9%, индекс Мосбиржи — 4%.