Рынок акций РФ скорректировался вниз после роста несколько недель подряд
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался после шести торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,88%, до 2677,86 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1142,07 пункта.
Эти индексы при этом растут уже несколько недель подряд, в том числе РТС только за прошедшую неделю прибавил 9%, индекс Мосбиржи — 4%.
https://1prime.ru/Financial_market/20200410/831244402.html