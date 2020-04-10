МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в пятницу вечером из-за низкого объема торгов, так как основные рынки Европы и США закрыты из-за выходного дня, инвесторы также оценивают данные внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск курс евро рос до 1,0949 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0927 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,12%, до 99,4 пункта.

Динамика на валютном рынке в пятницу слабая, так как большинство мировых фондовых и сырьевых бирж закрыты в связи со Страстной пятницей. В понедельник биржи Великобритании, Франции, Германии будут закрыты, в то время как рынки США будут работать.

Сдерживает доллар также негативная внутренняя статистика по США. Ранее минтруда страны сообщило, что годовая инфляция в марте замедлилась до 1,5% с 2,3% в феврале вместо ожидавшихся 1,6%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,4% вместо ожидаемой дефляции в 0,3%.

Позднее в ходе торгов ожидается публикация данных о состоянии бюджета страны в марте. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета за отчетный от месяц составил 150 миллиардов долларов против дефицита февраля в 235,335 миллиарда долларов.